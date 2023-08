IL PUNTO SULLA A DOPO LA PRIMA GIORNATA – Flop delle due romane, bene la Juve

Si sono disputate, nel fine settimana, otto delle dieci partite in programma per la prima tornata di questo nuovo campionato di serie A. Le rimanenti due gare, vale a dire Torino – Cagliari e Bologna – Milan si giocheranno nel tardo pomeriggio ed in serata del primo Monday Night 2023/24. Tutto è andato secondo copione, tranne tre risultati inattesi: il successo esterno del Verona ad Empoli di sabato, il pari interno della Roma, contro la Salernitana ed infine la sconfitta della Lazio, in quel di Lecce. Dunque le due romane iniziano male il loro cammino. Gli altri risultati della domenica registrano lo straripante successo esterno per 3 a 0 della Juventus a Udine, e quello dell’Atalanta per 2 a 0 al Mapei Stadium , contro il Sassuolo che sarà ospite dei campioni d’Italia del Napoli,, reduci dalla vittoria a Frosinone, al Maradona, domenica prossima, alle ore 20,45.