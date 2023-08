Gabri Veiga arriva in Italia. Offerta per Lozano

Gabri c’è. Lo ha detto ieri Rafa, il boss. L’allenatore che prima lo ha lasciato in panchina a San Sebastian, per l’ultima della sua esperienza con il Celta Vigo contro la Real Sociedad, e poi lo ha praticamente congedato. In conferenza, pubblicamente e ufficialmente: «Bisogna essere realisti: il trasferimento è molto vicino alla conclusione. Bisogna dirlo: Gabri Veiga è vicino alla cessione». E diciamolo. «Ho parlato con lui e dal punto di vista mentale sarebbe stato rischioso schierarlo». Napoli e Celta sono allo scambio dei documenti, la fase finale di tutto l’iter che segue la definizione dell’accordo: un affare da 35 milioni più bonus (che a quanto pare comprendono anche il 5% della futura rivendita). La storia, insomma, sarà annunciata a ore: Gabri arriverà in Italia già oggi, se il copione non cambierà all’improvviso per questioni prettamente burocratiche, e al massimo domani sarà sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart. A Roma. Poi, raggiungerà la Filmauro per firmare il contratto quinquennale con i campioni d’Italia. E a 21 anni comincerà una nuova era. E alla storia del mercato di questa stagione passerà come il colpo più ricco della Serie A. Niente male. Per il resto, per completare il discorso del centrocampo, partirà l’asta per Gaetano: lo vogliono Frosinone, Empoli e Verona; e poi Bari, Samp e Parma. Si vedrà

CorriereDelloSport.it