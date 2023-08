Napoli, non solo Veiga. ADL vuole anche Lindstrom

Il Napoli non si ferma soltanto a Gabri Veiga per il quale si attende l’ annuncio ufficiale da parte del club partenopeo. Il centrocampista dovrebbe effettuare domani le visite mediche per poi essere annunciato.

Stando a quanto affermato dal quotidiano de “Il Mattino”, il club di Aurelio De Laurentiis, però, starebbe stringendo i tempi per il forte calciatore danese Lindstrom, che dovrebbe sostituire Lozano. Le prossime ore dovrebbero – sempre secondo il quotidiano – essere importanti per la chiusura di un accordo da 25 milioni di euro.