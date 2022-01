Questa sera si assegna il primo trofeo stagionale: in campo Inter e Juventus per la Supercoppa Italiana

Questa sera, allo Stadio Meazza di San Siro si terrà il match di Supercoppa italiana tra Juventus e Inter che assegna il primo trofeo della stagione 2021/22. l’arbitro Doveri di Roma darà il fischio d’inizio della gara alle 21:00. Per la cronaca si tratta della 34ª edizione della manifestazione che vede di fronte la vincitrice dello scudetto e la detentrice della Coppa Italia della stagione precedente: la squadra che si è fregiata del titolo di campione d’Italia ha vinto il trofeo nel 70% delle occasioni, infatti si registrano 23 successi su 33 partite giocate. La compagine bianconera partecipa alla competizione tricolore per la 17esima volta, mentre per i nerazzurri sarà la finale numero 10. La squadra di Allegri vanta ben nove vittorie in Supercoppa, contro 5 dell’Inter. Juventus e Inter si affrontano per la seconda volta in questa competizione, la prima risale al 2005, anno in cui la Coppa fu appannaggio dei nerazzurri grazie al successo per 1 a 0. Il cosiddetto derby d’Italia è sicuramente un match dal fascino particolare, la formazione di Simone Inzaghi parte favorita, ma la buona prestazione di Dybala e compagni a Roma rende la partita meno scontata, del resto, nel calcio tutto può accadere. Staremo a vedere!