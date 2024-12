NAPOLI vs VENEZIA – Politano recupera dall’influenza e sarà in campo questo pomeriggio, Kvara in panchina?

Dalle ultime notizie che giungono dal centro sportivo di Castel Volturno, apprendiamo che Matteo Politano ha recuperato dall’infuenza patita qualche giorno fa, per cui Conte ha deciso di mandarlo regolarmente in campo, dal primo minuto contro il Venezia, oggi al Maradona. L’ex Inter giocherà al suo posto sulla fascia destra, mentre sul lato opposto potrebbe non esserci il georgiano che andrebbe in panchina per scelta tecnica dell’allenatore. A questo punto toccherebbe a Neres sostituirlo sul lato mancino come ha fatto nelle recenti due partite precedenti. Dunque, neanche stavolta, non dovremmo vedere giocare assieme Kvaratskhelia ed il brasiliano, almeno non dall’inizio. David Neres è divenuto un giocatore intoccabile, sconvolgendo le gerarchie di Conte. Naturalmente, non si tratta di una bocciatura per il numero 77 azzurro ma soltanto di un’alternanza per far ruotare più spesso la squadra che, visto il pari di ieri, dei bergamaschi, ha la grande opportunità, vincendo, oggi, di agganciare, in classifica, la compagine di Gasperini.