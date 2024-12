ANTICIPI DEL SABATO DI A – 18esima giornata, l’Atalanta frena, successi per Inter, Genoa e Parma

I quattro anticipi del sabato di serie A, validi per la penultima giornata del girone di andata, hanno registrato i seguenti risultati:

Empoli – Genoa 1-2

Parma -Monza 2-1

Cagliari -Inter 0-3

Lazio- Atalanta 1-1

Dunque, dopo tre mesi di vittorie consecutive la squadra bergamasca frena la sua corsa, rischiando persino di perdere, a Roma, contro la Lazio, in vantaggio per 1 a 0 fino a due minuti dal novantesimo, poi il subentrato Brescianini ha acciuffato l’1 a 1 finale. La Dea, comunque, resta al comando, da sola, per il momento, ma potrebbe essere raggiunta dal Napoli, in caso di successo degli azzurri, sul Venezia, questo pomeriggio. al Maradona. In chiave salvezza ottime vittorie per Genoa e Parma, mentre è notte fonda per il Monza di Galliani, in serie pericolo di retrocessione. Intanto nella giornata odierna sono in calendario altre quattro partite; si comincia all’ora di pranzo con Udinese – Torino, quindi, alle 15 tocca ai partenopei di Conte, poi nel tardo pomeriggio va in scena il match tra Juventus e Fiorentina, infine, in serata spazio a Milan – Roma. Il turno si concluderà domani con i posticipi Como – Lecce e Bologna – Verona che concluderanno l’anno solare calcistico 2024.