Verso Napoli – Venezia – Domani, probabile impiego contemporaneo di Neres e Kvaratskhelia

In virtù dello stato influenzale di Matteo Politano che ieri non si è allenato col gruppo, Conte, per forza maggiore, domani pomeriggio, contro il Venezia, al Maradona, dovrà impiegare dal primo minuto sia David Neres che Kwicha Kvaratskhelia, il brasiliano agirà sulla fascia destra, mentre il numero 77, come di consueto, sarà su quella opposta. Per la cronaca i due esterni, in stagione, non avevano mai giocato insieme come titolari. In realtà, Neres e Kvara sono stati in campo contemporaneamente in tre partite, per complessivi 37 minuti, tuttavia, mai a inizio partita. Si sono visti insieme, difatti, negli ultimi minuti con il Bologna, il Parma e la Lazio. L’allenatore azzurro li ha già provati in allenamento, mettendo Neres a destra e Kvara a sinistra. Se fosse confermata questa soluzione si aprirebbe uno scenario stuzzicante, con una novità mai vista prima. Oggi, comunque, le condizioni di Politano, saranno valutate dallo staff medico, dopodichè Conte farà le sue scelte.