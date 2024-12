Serie A, per le quote Napoli in discesa nella sfida al Maradona con il Venezia: i bookie puntano sul ritorno al gol di Kvara

ROMA – Ha ripreso a correre, il Napoli di Conte. Dopo le due sconfitte contro la Lazio, in Coppa Italia e in campionato, i partenopei hanno conquistato due vittorie esterne consecutive e si preparano alla sfida di domenica contro il Venezia determinati ad allungare la serie e approfittare di eventuali passi falsi esterni di Atalanta e Inter. Al “Maradona”, scrive Agipronews, i bookie considerano nettamente favoriti i padroni di casa: la loro affermazione è vista a 1,28 su Sisal e 888sport, mentre X e 2 sono in lavagna – nell’ordine – a 5,50 e 11. Quattro Over consecutivi per il Venezia, tre nelle ultime quattro gare per il Napoli: l’esito con più di tre gol è offerto a 1,60, mentre l’Under è valutato 2,20. Due delle ultime tre sfide al Diego Maradona sono terminate 1-1, anche se furono giocate nel 2002 e nel 2004. Questo risultato esatto vale 10,50, mentre lo 0-0 è fissato a 13,50. Il 2-0 è ritenuto il risultato più probabile e si gioca a 6,25, mentre il 3-0 vale 7,75. Quote stellari per il blitz della squadra di Di Francesco: lo 0-1 è in lavagna a 27, l’1-2 a 33.

MARCATORI: Conte dovrebbe riproporre dal 1′ Kvaratskhelia, che ha smaltito il suo infortunio: un gol dell’attaccante georgiano del Napoli (che ne ha firmati 5 in campionato ma è a digiuno dal 29 ottobre) è proposto a 2,25, mentre quello del suo sostituto David Neres è offerto a 3,50. Il marcatore più probabile, per gli esperti, resta comunque Lukaku: il sigillo dell’attaccante belga (6 centri in campionato) vale 1,85 volte la posta puntata. Nel Venezia riflettori puntati su Pohjanpalo, capocannoniere (e capitano) della squadra con 4 centri: la presenza nel tabellino dei marcatori del nazionale finlandese vale 5, quella del danese Gytkaer 6. Occhio anche al pericolo cartellini: Juan Jesus, ben sette ammonizioni lo scorso anno, ha collezionato la sua seconda presenza in campionato, con giallo a Marassi: un suo bis domenica è fissato a 4,50.

RED/Agipro