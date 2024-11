Belgio vs Italia, i Diavoli Rossi giocano la loro partita decisiva favoriti sugli Azzurri

Belgio e Italia si preparano a scontrarsi nella prossima sfida di UEFA Nations League: il match di domani sera sarà cruciale per i destini del girone che vede l’Italia capolista con 10 punti, seguita dalla Francia con 9 e, ai fanalini di coda, il Belgio con 4. Secondo i pronostici di LeoVegas, i Diavoli Rossi risultano leggermente favoriti con una quota di 2,55, mentre la vittoria degli Azzurri è offerta a 2,85. La partita si preannuncia molto equilibrata, basterebbe anche un solo pareggio per garantire il passaggio degli Azzurri ai quarti – ipotesi che LeoVegas quota a 3,20. Tuttavia, l’Italia punta non solo a vincere il match, ma anche a chiudere il primo tempo in vantaggio, un’opzione offerta a 3,30. Storicamente, gli scontri tra le due formazioni sono favorevoli all’Italia, basti pensare che negli ultimi incontri gli Azzurri hanno battuto il Belgio per quattro volte di fila. L’ultima sconfitta contro i Diavoli Rossi risale al 2015, quando la nostra Nazionale perse per 3-1 durante un’amichevole. Giovedì sera, allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, le due formazioni si affronteranno con l’obiettivo di affermare il loro gioco e ottenere un risultato che potrebbe essere cruciale per entrambe. Riusciranno i Diavoli Rossi a sovvertire la “storia”?

