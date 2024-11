Dichiarazioni di Conte – Il tecnico azzurro, dopo le polemiche sul Var, nel post gara di San Siro, rischia deferimento e squalifica?

Non si sono ancora spente le poleimiche sulle dichiarazioni post partita di Milano, con l’Inter, di Antonio Conte in merito al malfunzionamento del Var e del suo protocollo. Il tecnico azzurro, come tutti ricorderanno, è esploso in Tv per l’assegnazione del calcio di rigore contro e non le ha mandate a dire, esponendosi in prima persona, rischiando grosso. A tal proposito l’allenatore del Napoli potrebbe anche essere deferito e squalificato per la partita con la Roma, alla ripresa del campionato? Mah, intanto, ieri, il giudice sportivo ha punito soltanto il club nerazzurro attraverso una multa da cinquemila euro, a causa dei ripetuti cori offensivi verso l’attaccante belga Romelu Lukaku, senza alcun cenno alla situazione di Conte. Il che significa che potrebbe essere, regolarmente al suo posto, nel prossimo turno. Nemmeno la Procura federale si è espressa, in tal senso, chiedendo a Dazn il video dell’intervista fatta, nel dopo partita, all’ex interista. Del resto, il mister ha solamente dato una opinione legittima sull’utilizzo, a suo dire, sbagliato del protocollo Var, senza mai offendere l’arbitro Mariani. A mio modesto avviso, penso, trattandosi semplicemente di uno sfogo personale di Conte, non ci sarà nessun colpo di scena finale che lo penalizzi, tuttavia mai dire mai.