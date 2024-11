NATIONS LEAGUE – Stasera l’Italia torna in campo per affrontare il Belgio a Bruxelles, nella quinta giornata della manifestazione

Questa sera, ritorna il calcio internazionale con la quinta giornata di Nations League. L‘Italia di Luciano Spalletti, prima nel proprio girone, incontra, allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles il Belgio di Lukaku. Agli azzurri basta fare un punto, in queste due ultime gare, per andare alle final 8. Per quanto riguarda gli schieramenti probabili delle due contendenti, dovremmo vedere le seguenti formazioni:

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, A.Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku. All. Tedesco.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Raspadori, Retegui. All. Spalletti.

Se così fosse, giocherebbero ben 3 calciatori del Napoli, su quattro convocati, il solo Meret siderebbe in panchina, ma lo scopriremo soltanto qualche ora prima dell’inizio del match, previsto per le ore 20,45. Per la cronaca, l’Italia ed il Belgio si sono sfidate, in passato, in 25 occasioni, nelle quali, la nostra nazionale, ha riportato 16 successi, 5 risultati nulli e 4 sconfitte. Per la squadra padrona di casa,terza, con soli quattro punti, in caso di k o, con gli azzurri, rischia la retrocessione in Lega B.