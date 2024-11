CALCIOMERCATO – Manna ha puntato gli occhi sull’attaccante del Parma Bonny che arriverebbe a Napoli se partisse Raspadori

Come spesso si è detto il Napoli di Antonio Conte è ancora un cantiere aperto, per cui, il direttore sportivo Manna, che ha gà operato benissimo in estate, con ottimi acquisti, sta pensando, dietro suggerimento dell’allenatore, di rinforzare l’organico in attacco, puntando il mirino sul calciatore del Parma Bonny. La formazione partenopea, solida in difesa,, presenta attualmente, lacune in fase offensiva, con Lukaku non ancora al 100%, quindi fatica a segnare, tanto è vero che risulta essere il settimo attacco del torneo, con 19 reti messe a segno. L’attaccante francese, in forza ai ducali, pare avere le caratteristiche giuste che piacciono molto al tecnico leccese. L’operazione con il Parma, tuttavia, potrebbe andare a buon fine, solamente, qualora Giacomo Raspadori fosse ceduto, a gennaio; l’ex Sassuolo è molto gradito da De Zerbi al Marsiglia. Il club azzurro vorrebbe ricavare dalla sua cessione, almeno, 25 milioni di euro, di cui, 15 li girerebbe alla società emiliana, assieme ad un giocatore, che dovrebbe essere Alessio Zerbin, il quale vuole giocare con più continuità. Per ora, all’orizzonte non vi è alcuna trattativa in corso, ma la società partenopea sta valutando attentamente come agire nella prossima sessione invernale di calciomercato.