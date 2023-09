Benevento-Crotone, parla Andreoletti: “Sfida complicata ma il fattore campo può spostare gli equilibri”

“Ormai sono tutti big match. Sarà una gara complicata e molto sentita per il passato recente. Mi aspetto una partita di personalità, intensità e un buon approccio alla gara.

Improta ci può dare tante alternative e sarà convocato. Sarà un altro valore aggiunto per la squadra. Tutti gli altri stanno recuperando e avrò problemi di scelta, ma questo mi fa piacere.

Terranova tornerà a disposizione per la prossima partita.

Ciciretti torna a disposizione e la mia idea è quella di dargli dei minuti nel finale di gara.

Sono soddisfatto della condizione generale. La difesa a tre in questo momento è una certezza. Sarebbe una follia cambiare. In attacco punto ad abbinare piano gara e calciatori in forma, tenendo conto della qualità dell’avversario.

Rispetto a Brindisi, contro il Crotone, costruito per il 4-2-3-1, sarà una partita diversa. Mi aspetto di più da Masciangelo che ha ottime qualità. Nella scorsa gara la prestazione di El Kaouakibi è stata buona. Se crescerà, sia lui che Masciangelo saranno una spina nel fianco degli avversari.

Ogni gara è complicata e il fattore ambientale spero sposti gli equilibri. Sono convinto che il pubblico sarà il dodicesimo uomo in campo. Dobbiamo mantenere l’ intensità che stiamo avendo.

Se penso alle condizioni in cui siamo partiti, oggi dico che la strada è quella giusta. È un gruppo che lavora e i più giovani stanno seguendo i calciatori più esperti. Cito Tello e Karic che all’inizio non avevano la testa per restare a Benevento. Adesso, invece, sono i primi a correre e a dare l’esempio.

I cinque cambi ti danno la possibilità di stravolgere le strategie di campo, ma bisogna fare attenzione perchè possono diventare un rischio.

La squadra sta diventando un gruppo di uomini veri.

Carfora è un giovane di valore. Devo preservarlo e creargli le condizioni migliori. Non gli regalo nulla, ma questo vale per tutti gli altri compagni.

Domani dovremo essere bravi a sfruttare determinate situazioni. Il Crotone ha delle qualità e un buon giro palla. Hanno dei dati statistici importanti ed i numeri contano. Dopo 5-6 gare il Crotone è primo per passaggi filtranti, dribbling, oltre a sviluppare una fase offensiva importantissima. Dovremo limitare le loro catene esterne ed i nostri calciatori dovranno essere bravi nello smarcamento offensivo. Abbiamo preparato la gara, studiato l’ avversario e le sue caratteristiche. Ci sono gli strumenti per fare bene.

Chi ha sostituito Agazzi ha fatto bene. Davide (Agazzi ndr) è un calciatore di qualità. È nella condizione di giocare anche se ha poco minutaggio.

Tello è un giocatore straordinario ed è un peccato vederlo in serie C. È mio compito mentalizzarlo il più possibile. Deve trovare continuità durante tutta la gara.

La mancanza di gol nei secondi tempi non mi preoccupa perchè le occasioni ci sono state. Non aver segnato è soltanto frutto della casualità”.