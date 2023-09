LA PARTITA – Lecce-Napoli 0-4, poker degli azzurri a Via del Mare

Il Napoli batte il Lecce 4-0, nel primo tempo apre le marcature Ostigard, nella ripresa raddoppia Osimhen, poi Gaetano e Politano.

PRIMO TEMPO

Al 12’ ci prova Lindstrom in area con una conclusione, ma il pallone termina fuori. Al 15’ passa in vantaggio il Napoli con Ostigard che va a segno di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 25’ grande parata di Meret su un tiro dalla distanza di Krstovic. Al 30’ ancora pericoloso Krstovic che spedisce il pallone di poco alto. Al 39’ gran conclusione di Simeone da fuori area, ma il pallone termina di poco a lato. Al 45’ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 50’ arriva il raddoppio del Napol: sugli sviluppi di una ripartenza Kvaratskhelia serve in area Osimhen che di testa spedisce il pallone in rete. Al 67’ ci prova Raspadori dal limite dell’area, ma ci arriva il portiere. All’80’ c’è anche il terzo gol degli azzurri con Gaetano che effettua una gran tiro da fuori area e insacca. Al 90’ l’arbitro assegna cinque minuti di recupero e al 93’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo su Gaetano, dal dischetto non sbaglia Politano. Al 95’ termina la gara.

IL TABELLINO

Lecce (4-3-3): Falcone – Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (61′ Dorgu) – Blin (61′ Gonzalez), Ramadani, Rafia (61′ Oudin) – Almqvist (82′ Corfitzen), Krstovic, Strefezza (71′ Piccoli). A disp. Brancolini, Samooja, Sansone, Venuti, Berisha, Listkowski, Burnete, Touba. All. R. D’Aversa.

Napoli (4-3-3): Meret – Di Lorenzo, Ostigaard, Natan, Olivera – Anguissa, Lobotka (75′ Cajuste), Zielinski (83′ Gaetano) – Lindstrom (58′ Politano), Simeone (46′ Osimhen), Kvaratskhelia (58′ Raspadori). A disp. Contini, Idasiak, D’Avino, Mario Rui, Zanoli, , Demme, Elmas, Zerbin. All. R. Garcia.

Arbitro: Luca Pairetto sez. Nichelino (Meli-Alassio; IV Collu; VAR Paterna-Doveri).

Reti: 16′ Ostigaard, 51′ Osimhen, 88′ Gaetano, 90+4′ Politano rig.

Ammoniti: Gallo, Ramadani, Gonzalez, D’Aversa (all.) (L), Simeone, Kvaratskhelia (N). Rec. 1′ pt, 5′ st.

Mariano Potena