Lecce vs Napoli – Turnover di Garcia in vista del Real Madrid

Il Napoli ritorna in campo questo pomeriggio contro il Lecce dei miracoli di Roberto D’Aversa che ha gli stessi punti degli azzurri in classifica. Al via del Mare il tecnico Garcia farà dei cambiamenti in vista del big match di Champions League, con il Real di martedì sera al Maradona. Le gare così ravvicinate impongono, pur se minimo un turnover per non affaticare troppo i giocatori. Oggi possibile riposo per Politano e Anguissa ai quali subentrerebbero Raspadori e Cajuste, benché l’ex Inter e il camerunese siano in buona forma. Ovviamente siamo ancora nel campo delle ipotesi. Da qui ad un’ora prima della non sapremo le scelte dell’allenatore transalpino, il quale resta sempre sotto esame malgrado il successo convincente di mercoledì.