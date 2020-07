Venerato: “Osimhen-Napoli, al 90% è fatta. Alla Filmauro stanno inviando la bozza di contratto”

Il giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘ Calcio Napoli 24 Live ’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli :

“Dall’entourage di Osimhen mi arriva questa notizia: al 90% è fatta, il giocatore andrà al Napoli. Mi risulta che siamo oltre gli accordi verbali, alla Filmauro stanno inviando la bozza di contratto all’entourage italiano e francese del calciatore per definire gli ultimi accordi e gli ultimi bonus.

La cifra dello stipendio è sui quattro milioni di euro netti, bonus compresi, ed il Lille darà al calciatore un bonus d’uscita. Per i procuratori ci sarà un 10% sullo stipendio lordo del calciatore, sulle commissioni il Lille farà la sua parte.

Il costo del cartellino? Attorno ai sessanta milioni più bonus, ma mi dicono che molti bonus sono raggiungibili, ad esempio andare in Champions nei prossimi cinque anni.

Le firme? Scambiate le mail, si arriverà alle firme: si naviga a vista, il Napoli spera di poter chiudere all’inizio della prossima settimana perchè D’Avila è impegnato in un’altra trattativa in Francia. Da parte dell’entourage si spera di chiudere quanto presto, che sia venerdì o lunedì conta poco.

Il Napoli ha Victor Osimhen in pugno, le sirene inglesi non erano una boutade: ci sono stati due incontri con il Liverpool da parte di D’Avila, ma i club inglesi volevano aspettare la fine della Premier.

Osimhen ha parlato con D’Avila e ha pensato che potesse essere rischioso aspettare troppo, il progetto Napoli è comunque interessante per un giocatore in evoluzione ed avrà una sua importanza in rosa: poi magari nei prossimi anni si vedrà un’eventuale plusvalenza.

Il nuovo entourage è sempre stato possibilista, ma mai come negli ultimi giorni: oggi mi arriva questa forte ondata di sano ottimismo, condito dai primi scambi di mail tra gli agenti ed il Napoli. Con il Lille invece un accordo è sostanzialmente già definito, tranne la cifra che il club francese dovrà dare alla firma, qualcosa che al Napoli non interessa. L’operazione tra cartellino e ingaggio è da circa cento milioni, sostanzialmente è chiusa.

Visite mediche? A me non risultano, l’entourage non me le ha confermate”