MERCATO – Si chiude stasera, alle 20, la sessione invernale, nessun botto finale previsto

Sta per calare il sipario sul mercato invernale di riparazione, infatti stasera alle 20 ci sarà lo stop alle trattative. Dopo il boom dell’acquisto dell’attaccante della Fiorentina Vlahovic, per la modica cifra di 75 milioni di euro da parte della società bianconera, per oggi non sono previsti altri colpi sensazionali, pur se in pentola ci sono ancora degli affari da combinare. Da qui alla chiusura della fatidica porta vedremo cosa succederà, per quanto riguarda il club di De Laurentiis, al momento, non ci sono trattative da portare avanti, con la sostituzione del partente Manolas per la Grecia, con Tuanzebe, il Napoli ha chiuso la sessione di riparazione. Se ne riparlerà in estate quando il ds azzurro Giuntoli porterà a termine i discorsi intavolati ultimamente, come per esempio, l’acquisto di Olivera. Ma secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero delle voci anche su Adnan Januzaj. ex talento del Manchester United che ha il contratto in scadenza in estate e potrebbe lasciare la Real Sociedad a parametro zero. Il Napoli sembra molto interessato, tanto è vero che ha iniziato a fare i primi passi. incontrando l’entourage del calciatore. Certamente, oggi, è tutto ancora da stabilire, però la società partenopea appare intenzionata a rimpiazzare Lorenzo Insigne, proprio con Januzaj.