RINNOVI IN CASA NAPOLI – Lobotka prolunga fino al 2025, per Anguissa si tratta col Fulham

Aurelio De Laurentiis è pronto a chiedere lo sconto al Fulham per il riscatto di Frank Anguissa . Come scrive La Gazzetta dello Sport, il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni. Il giocatore si è ambientato bene a Napoli, i prossimi mesi saranno fondamentali per capire se questo matrimonio potrà continuare. Al momento le quotazioni di vedere in futuro Anguissa ancora in azzurro salgono. Il patron azzurro però proverà ad ottenere uno sconto dal club inglese rispetto ai 15 milioni pattuiti: la crisi pandemica – scrive la rosea – è ancora palpabile a qualsiasi livello e dunque magari diventerà fattibile un supplemento di trattativa col Fulham, anche riguardo le modalità di pagamento. Intanto, il Napoli ha già blindato Stanislav Lobotka , con il centrocampista legato al club fino al 2025. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il contratto del centrocampista – scrive la rosea – con un’opzione è già stato allungato fino al 2025 con ingaggio inferiore ai 2 milioni netti all’anno, in linea quindi con la nuova strategia degli ingaggi voluta da Aurelio De Laurentiis.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu