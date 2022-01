COPPA D’AFRICA – Koulibaly e Anguissa in semifinale con il Senegal ed il Camerun

Il difensore del Napoli Kalidou Koukibaly, impegnato nella Coppa d’Africa con la nazionale senegalese ha conquistato l’accesso alle semifinali della competizione, avendo eliminato ai quarti la Guinea Equatoriale, vincendo per 3-1. Il senegalese ha disputato l’intera partita. Stessa cosa dicasi per il centrocampista Frank Anguissa, il quale con il suo Camerun, nazionale ospitante ha battuto il Gambia per 2 a 0. L’azzurro è uscito dal campo solo a pochi minuti dal termine. Si fa sempre più probabile, a questo punto, come era nelle previsioni che i due giocatori del Napoli si affrontino nella finalissima del 9 febbraio prossimo.