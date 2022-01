COMUNICATO DELLA SSCN – Il club di De Laurentis stigmatizza un giornalismo poco informato e assai approssimativo

L’altro giorno, attraverso un comunicato, la SSCN ha diramato la notizia secondo la quale stigmatizza in maniera particolare quel giornalismo poco informato e assai approssimativo che invitava a confermare l’attuale tecnico azzurro Luciano Spalletti. A questa assurda provocazione il Napoli ha risposto affermando che tale imposizione era soltanto una mossa per destabilizzare la squadra, lo stesso club o la piazza napoletana. Pertanto la società ha mandato un messaggio perentorio ad alcuni giornalisti, denominandoli creatori di disinformazione precisando che l’allenatore toscano ha già un contratto che lo lega al Napoli fino a giugno del 2024, per cui non occorre alcuna conferma, dato che è già stabilito che resti alla guida della squadra almeno per altri due anni.