Calciomercato – Il Napoli intende rinnovare il contratto di Koulibaly, futuro capitano azzurro

Kalidou Koulibaly arcigno difensore senegalese in forza al Napoli dal 2014, ha il contratto in scadenza nel 2023, ed il club azzurro non ha alcuna intenzione di cederlo, anzi ha già pronto un piano di rinnovo per trattenerlo, almeno per altri due anni dopo la scadenza. Del resto, il centrale della nazionale del Senegal è un punto fermo della squadra di Spalletti che, dopo la partenza di Insigne, gli assegnerà la fascia di nuovo capitano azzurro. La dirigenza partenopea, al più presto incontrerà il suo agente, con cui ci sono ottimi rapporti, al fine di entrare nel vivo del discorso. Come è noto il Napoli, dalla prossima stagione abbasserà il tetto ingaggi ma per far restare il gigante delle retroguardia della squadra, occorrerà cercare un punto di incontro con dei sacrifici da ambo le parti ma sul difensore potrebbero fiondarsi altri club, in primis quelli britannici che possono attirarlo con lauti ingaggi. Un fattore che certamente può diventare dannoso per il Napoli.