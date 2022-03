La corsa scudetto entra nel vivo. I calendari a confronto delle quattro contendenti

Con il pareggio di ieri sera dell’Inter a Torino, il Milan è la nuova capolista solitaria a prescindere dal match di recupero dei nerazzurri di Bologna. Gli uomini di Pioli si trovano così al comando solitario e per questo hanno dalla loro una spinta maggiore in questo rush finale. L’Inter appare un po’ inceppata e Inzaghi deve trovare da subito la quadra per non compromettere quanto di buono era stato fatto nei mesi scorsi. Il Napoli, nonostante qualche piccolo passo falso, sembra reggere il ritmo, guidato da Osimhen. Occhio, infine, alla Juve, rientrata sicuramente in gioco grazie ad una solidità ineguagliabile. In caso di successo mercoledì col Villarreal, la ventata di entusiasmo che si respirerebbe a Vinovo potrebbe essere determinante. Vediamo insieme i calendari delle 4 contendenti.

19 marzo: Cagliari-MILAN; NAPOLI-Udinese; INTER-Fiorentina; JUVE-Salernitana

3 aprile: MILAN-Bologna; Atalanta-NAPOLI; Juve-INTER; JUVE-Inter

10 aprile: Torino-MILAN; NAPOLI-Fiorentina; INTER-Verona; Cagliari-JUVE

16 aprile: MILAN-Genoa; NAPOLI-Roma; Spezia-INTER; JUVE-Bologna 24 aprile: Lazio-MILAN; Empoli-NAPOLI; INTER-Roma; Sassuolo-JUVE

1 maggio: MILAN-Fiorentina; NAPOLI-Sassuolo; Udinese-INTER; JUVE-Venezia

8 maggio: Verona-MILAN; Torino-NAPOLI; INTER-Empoli; Genoa-JUVE

15 maggio: MILAN-Atalanta; NAPOLI-Genoa; Cagliari-INTER; JUVE-Lazio