Napoli, domani, contro la Fiorentina, in Coppa, il neo acquisto Tuanzebe partirà titolare

Vigilia di Napoli vs Fiorentina, match valido per gli ottavi di finale della manifestazione nazionale tricolore. Una partita delicata e difficile in cui entrambe le compagini mirano al passaggio del turno. L’allenatore azzurro, che stavolta avrà a disposizione qualche giocatore in più, sta pensando di dare spazio, dal primo minuto, al neo acquisto Axel Tuanzebe, arcigno difensore di origine congolese ma naturalizzato inglese, proveniente dalla Premier League, che è tutto dire. Sarà questa la principale novità di formazione in una gara che non dovrà essere affatto snobbata o sottovalutata, visto che molti addetti ai lavori considerano la Coppa Italia come una sorta di trofeo di scarso valore. Tutt’altro, la manifestazione è una signora competizione e vincerla sarebbe un grosso traguardo. Infatti la la Coppa Italia non deve essere vista come un ‘coppetta. Costituisce sempre un titolo da portare a casa, perché il Napoli deve ambire a portare a casa il trofeo che riempirebbe la scarna bacheca del club partenopeo. Spalletti al momento ha calciatori infortunati come Lorenzo Insigne e altri in Coppa d’Africa come Ounas, Koulibaly e Anguissa. Altri ancora a casa in isolamento per covid come Mario Rui. Insomma non è che ci siano molte scelte tuttavia qualcuna in più rispetto a qualche settimana fa, di sicuro. Intanto Lozano, negativizzatosi, potrebbe andare in panchina.