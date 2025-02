Ufficiale – Contro l’Inter, il Maradona sarà tutto esaurito in ogni ordine di posto, biglietti ormai introvabili, neanche a pagarli a peso d’oro

In appena poche ore, ieri, gli ultimi tagliandi messi in vendita dal club partenopeo, per la partitissima con i Campioni d’Italia, sono stati polverizzati, malgrado i prezzi abbastanza elevati, ma si sa chei tifosi napoletani non badano a sopese, per seguire, dal vivo la loro squadra del cuore. Ciò sta asignificare la grande importanza di questa sfida scudetto; Anche i due club club sono coscienti che la partita possa indirizzare il prosieguo del torneo a favore dell’uno o dell’altro. Di questo match non conosciamo ancora la data che sapremo solo dopo i sorteggi degli ottavi di Champions League, in programma a Nyon, dopodomani. Qualora i nerazzurri fossero impegnati, in Coppa, martedì 4 marzo, la gara verrebbe anticipata a sabato primo marzo alle 18, viceversa, nel caso l’Inter giocasse il mercoledì la gara si disputerebbe domenica 2 alle ore 20,45. Per la prima volta, l’ex Piotr Zielinsky, tornerà, a Napoli, da avversario.