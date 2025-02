Verso Como vs Napoli – I partenopei, dopo tre pari di fila, vogliono tornare alla vittoria contro i Lariani, avversari, tuttavia, tosti

Il tecnico azzurro, in vista del prossimo match di campionato in quel di Como, sta preparando nel migliore dei modi, la difficile trasferta. I partenopei, contro la compagine allenata dallo spagnolo Fabregas, avversaria molto tosta, intendono tornare alla vittoria, dopo i tre pareggi consecutivi contro Roma, Udinese e Lazio, peraltro giunti solo nel finale di gara. Conte, domenica, potrebbe far sedere in panchina i due giocatori della catena sinistra, reduci da infortuni, ossia Spinazzola e Oliovera. Infatti tutti e due dovrebbero essere convocati dall’allenatore, per farli ritrovare il clima partita. Considerando l’imminente big match con l’Inter, il mister leccese darà loro un piccolo minutaggio, al Sinigallia, solo in caso di necessità. Molto probabilmente sarà confermato il 3/5/2 vusto con la Lazio, tuttavia Matteo Politano potrebbe partire dal primo minuto, nel ruolo di esterno a tutta fascia. L’ex Sassuolo prenderebbe il posto del brasiliano Juan Jesus, quindi i tre difensori, davanti a Meret, sarebbero Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Ovviamente, confermastissimo Giacomo Raspadori, come seconda punta, vicino al centravanti belga, autore, all’Olimpico, dell‘assist vincente per il compagno di reparto. Questi i rumors giunti dal Centro Sportivo di Castel Volturno, per la partita che si disdputerà su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, parafrasando il poeta e scrittore italiano, dell’Ottocento, Alessandro Manzoni.