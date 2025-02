CHAMPIONS LEAGUE – Serata nera per Atalanta e Milan, eliminate dalla campetizione ad opera del Club Brugge e del Feyenoord, oggi in campo la Juve

Un martedi di Champions assolutamente da dimenticare per le due squadre italiane, impegnate ieri nei playoff di ritorno della prestigiosa manifestazione. I Bergamaschi di Gasperini, dopo aver già perso all’andata, in Belgio, subiscono un altro k o , in casa, contro il Brugge, vittorioso per 1 a 3, mentre i rossoneri di Concecao, non vanno oltre il pari per 1 a 1, al Meazza, e vemgono elminati in virtù della battuta d’arresto subita in Olanda, ad opera del Feyenoord, sette giorni fa, per 1 a 0. Visti questi risultati, l’Italia non può più ambire alla seconda posizione nel Ranking Uefa, per cui saranno quattro le squadre che accederanno alla prossima edizione della Champions. Intanto questa sera, alle 21, scenderà in campo la Juventus, ad Eindhiven, contro il Psv, per tentare di difendere il 2 a 1 conseguito a Torno, nel primo match.