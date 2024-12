ANTICIPO DI A – 14esima giornata – Il Cagliari fa suo il match col Verona per 1-0, decide Piccoli

Si è disputato, ieri sera, all‘Unipol Domus di Cagliari, il primo anticipo della 14esima tornata di serie A. I rossoblù hanno battuto, nello scontro diretto per la salvezza, per 1-0 il Verona. Il match, in realtà, è stato assai equilibrato, infatti, entrambe le contendenti si sono date battaglia, sfiorando in diverse occasioni la rete del vantaggio. Gli scaligeri hanno anche colpito la traversa con Lazovic, ma a risolvere la contesa ci ha pensato Piccoli che, servito in area da Felici, ha realizzato il suo quarto gol di questo torneo. Con il successo di ieri , la squadra di Nicola sale a 14 punti in classifica, mentre il Verona subisce la 3^ sconfitta consecutiva e resta a quota 12.