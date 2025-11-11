INTERVISTE

Pierpaolo Marino – “Lo spogliatoio del Napoli, ormai, è spaccato, manca la solidarietà tra compagni di squadra”

Armando Fico 11 Novembre 2025 0 50 sec read

L’ex Direttore azzurro Pierpaolo Marino, ospite fisso in una tv locale, il lunedì sera, ha parlato del brutto momento che sta attraversando il Napoli. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta assurda  di domenica pomeriggio al Dall’Ara. Il direttore ha affermato di non ravvisare colpe di Antonio Conte, ma di pensare che  la causa principale di questa situazione, assai delicata, sia da ricercare in una spaccatura dello spogliatoio del Napoli. A suo avviso, attualmente, non c’è feeling tra i giocatori, manca quella solidarietà di squadra, essenziale per fare risultato; a quanto pare i calciatori azzurri non si aiutano l’un l’altro. Marino, tuttavia, non crede che la squadra complotti contro l’allenatore, che avrà pure sbagliato in quakche circostanza ma non è lui il maggiore responsabile della crisi della compagine partenopea. Questa la tesi dell’ex dirigente, una tesi, forse giusta, ma sarà così? Non ci è dato sapere la verità.  Malgrado la sua  difesa a spada tratta, l’allenatore salentino  è finito nelle varie  critiche degli addetti ai lavori.

