Giovanni Di Lorenzo: “Il Napoli ha uno scudetto da difendere”

“Siamo partiti con grande entusiasmo, tutto passa attraverso il lavoro. Sarà sicuramente una stagione lunga e tosta: abbiamo iniziato questo ritiro lavorando duro”. A parlare è Giovanni Di Lorenzo intervistato a Sky Sport, il capitano del Napoli ha fatto il punto sulle prime settimane di lavoro e sugli obiettivi per la prossima stagione. A partire dallo scudetto: “Vogliamo difenderlo a tutti i costi”.

Di Lorenzo ha poi aggiunto: “Penso che quando si vince una volta è un caso, se lo fai per due volte in tre anni significa che ci sono dei valori umani importanti, quali umiltà e unione”.

Un successo e una voglia di riconfermarsi che passa anche da Antonio Conte: “Abbiamo un allenatore che ha vinto più volte, sa come stimolare il gruppo e che corde toccare: siamo concentrati su quella che sarà la stagione, sappiamo che sarà tosta, ci sarà bisogno di tutti. Alla base c’è un gruppo sano e che sta bene insieme”.

Il capitano del Napoli ha poi parlato così di McTominay: “Ha avuto un impatto impressionante: ha sposato il progetto arrivando da un club come il Manchester United. Abbiamo bisogno di questa gente che vuole giocare per il Napoli”. E su De Bruyne: “Siamo tutti curiosi di vederlo all’opera nel nostro campionato. Il campione aiuta anche a migliorare chi gli gioca intorno”. Ma il Napoli può dire di avere il miglior centrocampo d’Italia? “Sarà il campo a decretare quale squadra sarà la migliore”. Parola di Di Lorenzo.