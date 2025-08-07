BREVI

UFFICIALE: Giovanni Pablo Simeone è un nuovo giocatore del Torino

Vincenzo Letizia 7 Agosto 2025 0 1 min read

Questa la nota del club: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pablo Simeone, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva.

Simeone è nato a Buenos Aires, in Argentina, il 5 luglio 1995. È cresciuto calcisticamente nelle giovanili del River Plate, dove ha giocato in prima squadra per due stagioni e vinto un campionato, una Copa Sudamericana e un Copa Libertadores. Nell’estate 2015 è stato ceduto al Banfield, dove ha messo a segno 12 reti in 36 gare. Nel 2016 è approdato in Italia, al Genoa: alla prima stagione ha messo a referto 36 presenze condite da 13 reti e 2 assist. L’anno successivo, dopo aver disputato ancora una partita di Coppa Italia in maglia rossoblù, è stato ingaggiato dalla Fiorentina: in Toscana ha collezionato 80 presenze, segnato 22 reti e servito 8 assist. Successivamente ha vestito le maglie di Cagliari (72 gare, 18 gol e 6 assist) e Verona (35 presenze, 17 reti e 6 assist). Nell’agosto del 2022 è stato acquistato dal Napoli: con i partenopei Simeone ha esordito in Champions League – segnando subito una rete nel 4-1 contro il Liverpool – e ha vinto due Scudetti, nel 2023 e nel 2025. Per lui, che con la Nazionale Under 20 ha vinto il Campionato sudamericano nel 2015 risultando il capocannoniere della competizione, anche 6 partite e un gol con l’Argentina. Tutto il Torino Football Club accoglie Giovanni Simeone con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

MONDIALE PER CLUB: Colpaccio Botafogo, batte 1-0 il Psg e si prende la testa del girone B

I brasiliani, grazie a un gol di Jesun a metà primo tempo, hanno superato i campioni d’Europa che adesso dovranno giocarsi la qualificazione all’ultima partita […]

20 Giugno 2025 0 3 min read

Vinicius rompe col Real? Stallo sul rinnovo di contratto

Il futuro di Vinicius potrebbe essere lontano da Madrid. L’esterno brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2027 e da diversi mesi il suo entourage […]

17 Luglio 2025 0 27 sec read

Maurizio Sarri ricoverato in clinica per accertamenti dopo non aver diretto l’allenamento della Lazio

Sarri ha effettuato degli accertamenti approfonditi alla clinica Villa Mafalda a Roma. Il tecnico della Lazio nel pomeriggio dirigerà regolarmente l’allenamento. Maurizio Sarri è stato […]

16 Luglio 2025 0 59 sec read

MONDIALE PER CLUB, Inter e Monterrey agli ottavi di finale

Con un gol di Pio Esposito (bel centravanti veramente) al 72′ e un altro di Bastoni in chiusura di match, l’Inter, in una gara nervosa […]

26 Giugno 2025 0 19 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui