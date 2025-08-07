NEWS

Simeone saluta Napoli con un messaggio ai tifosi

Redazione 7 Agosto 2025 0 57 sec read

Questo il messaggio che Giovanni Simeone, da oggi ufficialmente giocatore del Torino, lascia ai tifosi del Napoli:

Cara Napoli.. non sapete quanto sia difficile per me scrivere questo messaggio, ho provato tante volte a pensare cosa e come scrivervi ma mi è difficile. Sono stati giorni difficili, io solo voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Dal primo giorno ho sentito il vostro supporto e il vostro calore. Ho solo cercato di restituire tutto quello che voi avete fatto per me. Adesso capisco perché quando mi dicevano “a Napoli piangi due volte“ ehhh si.. avevate ragione. Però io non me ne sono andato, perché io ho lasciato amici, ricordi e storia, storia che nessuno mai si scurderà. E Napoli rimarrà per sempre con me, ovunque andrò. Voglio ringraziarvi per tutto. Compagni, staff dottori, fisio, magazzinieri, chef e tutti quelli che lavorano a Napoli dietro le quinte, voi portate la responsabilità di far felici tanti napoletani. E voi tifosi che senza di voi Napoli non è Napoli. Voi fate grande questo club ! Voi napoletani fate che la gente si innamori di Napoli. Siete speciali.
Forza Napoli sempre!
Grazie Grazie Grazie
Commenti
Tags :

Redazione

View More Posts

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali

Dai 90 minuti uscirà l’anti-Juve. Ne sono sicuri i protagonisti: Napoli e Roma. Sarri col 4-3-3, Spalletti col 4-2-3-1. Per gli azzurri si registra l’assenza […]

15 Ottobre 2016 0 29 sec read

SERIE A – NAPOLI vs SAMPDORIA, ultima di campionato di domenica 4 giugno, probabilmente, verrà spostata al sabato pomeriggio

Come è ormai noto da tempo la grande festa del terzo tricolore della storia del club azzurro, con relativa premiazione da parte della Lega Calcio […]

9 Maggio 2023 0 48 sec read

Nizza, Balotelli: “Amo Napoli, dispiace incontrare sempre gli azzurri da avversario”

Balotelli-Napoli, sfida infinita: dalle gare in Italia con le maglie di Inter e Milan alla Champions League. Anche un gol al San Paolo con la […]

8 Agosto 2017 0 29 sec read

Repubblica – ADL ha scelto Pioli: c’è l’accordo verbale! Conte non ha mai aperto realmente

Il Napoli ha scelto Stefano Pioli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha virato con decisione sull’attuale tecnico del Milan che al termine della stagione lascerà la panchina rossonera dopo stagioni importanti, […]

4 Maggio 2024 0 42 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui