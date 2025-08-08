CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Napoli, Zanoli va al Bologna

Vincenzo Letizia 8 Agosto 2025

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna ha preso Alessandro Zanoli. L’esterno classe 2000 di proprietà del Napoli lascia gli azzurri a titolo definitivo: affare da 5 milioni di euro più 1 di bonus. Il giocatore firmerà un contratto di quattro anni con opzione per un’altra stagione. Una trattativa già impostata nei giorni in cui Beukema compiva il percorso inverso. I rapporti tra i due club si sono leggermente irrigiditi dopo il caso Ndoye, ma non arenati come testimoniato dall’operazione ormai in dirittura.

Vincenzo Letizia

