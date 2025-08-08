CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Napoli: fatta per Gutierrez per 20 milioni di euro, braccio di ferro con il Siviglia per Juanlu

Vincenzo Letizia 8 Agosto 2025 0 1 min read

È braccio di ferro tra il Napoli e il Siviglia per Juanlu Sanchez. Il club andaluso ha rispedito al mittente l’offerta di 17 milioni di euro: ne vuole 20 più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore classe 2003. Ma il Napoli non ha nessuna intenzione di rilanciare e punta sulla forte volontà del terzino destro della Roja Under 21 di giocare con la maglia azzurra, mantenendo la parola data da tempo al ds Manna per un contratto fino al 2030. Le offerte arrivate dalla Premier League da Wolverhampton e Nottingham, pronte a soddisfare le richieste del Siviglia, non lo interessano. Juanlu vuole soltanto il Napoli e – come riferisce lo spagnolo ‘Marca’ – ha costanti contatti con Antonio Conte.

Se per Juanlu Sanchez la trattativa è ferma per la distanza tra domanda e offerta, è fatta per Miguel Gutierrez. Per il terzino sinistro spagnolo classe 2001 del Girona cresciuto nel Real Madrid scambio dei documenti che porterà in azzurro il settimo acquisto dell’estate. Per Gutierrez pronto un contratto di cinque anni da 2,3 milioni di euro netti a stagione per un’operazione da 18 milioni di euro più due di bonus, con il Girona che dovrà riconoscere una percentuale sulla futura rivendita ai Merengues.  Le visite mediche potrebbero essere fissate già per l’inizio della prossima settimana a Roma. Il giocatore, reduce da un intervento di pulizia alla caviglia a inizio luglio, dovrebbe iniziare la preparazione verso Ferragosto al rientro del Napoli dal ritiro di Castel di Sangro.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Cagliari-Napoli: le formazioni ufficiali

Ecco la formazioni ufficiali di Cagliari e Napoli che scenderanno in campo alle 18 Cagliari (4-3-3): Brkic, Balzano, Rossettini, Ceppitelli, Avelar; Ekdal, Conti, Dessena; Farias, […]

19 Aprile 2015 0 13 sec read

Calciomercato | Sampdoria, iniziate le visite mediche di Strinic: le foto

Ultimo step prima dell’ufficialità. Ivan Strinic ha iniziato da poco le visite mediche con la Sampdoria, sottoponendosi ai rituali test medici prima di apporre la […]

31 Agosto 2017 0 12 sec read

Agente Cristante: “Sento spesso Giuntoli”

Approdato un po’ a sorpresa inPortogallo due estate fa, Bryan Cristante non sta trovando ora molto spazio nel Benficae si parla sempre più spesso di […]

23 Ottobre 2015 0 1 min read

Il Napoli si ritrova questo pomeriggio a Castel Volturno, quindi stasera cena di fine stagione

Il Napoli si ritrova oggi,, dopo un giorno di riposo per gli allenamenti, in vista dell’ultima di campionato, a Genova sponda blucerchiata,  poi tutti alla […]

23 Maggio 2017 0 21 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui