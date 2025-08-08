CALCIOMERCATO – Napoli: fatta per Gutierrez per 20 milioni di euro, braccio di ferro con il Siviglia per Juanlu

È braccio di ferro tra il Napoli e il Siviglia per Juanlu Sanchez. Il club andaluso ha rispedito al mittente l’offerta di 17 milioni di euro: ne vuole 20 più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore classe 2003. Ma il Napoli non ha nessuna intenzione di rilanciare e punta sulla forte volontà del terzino destro della Roja Under 21 di giocare con la maglia azzurra, mantenendo la parola data da tempo al ds Manna per un contratto fino al 2030. Le offerte arrivate dalla Premier League da Wolverhampton e Nottingham, pronte a soddisfare le richieste del Siviglia, non lo interessano. Juanlu vuole soltanto il Napoli e – come riferisce lo spagnolo ‘Marca’ – ha costanti contatti con Antonio Conte.

Se per Juanlu Sanchez la trattativa è ferma per la distanza tra domanda e offerta, è fatta per Miguel Gutierrez. Per il terzino sinistro spagnolo classe 2001 del Girona cresciuto nel Real Madrid scambio dei documenti che porterà in azzurro il settimo acquisto dell’estate. Per Gutierrez pronto un contratto di cinque anni da 2,3 milioni di euro netti a stagione per un’operazione da 18 milioni di euro più due di bonus, con il Girona che dovrà riconoscere una percentuale sulla futura rivendita ai Merengues. Le visite mediche potrebbero essere fissate già per l’inizio della prossima settimana a Roma. Il giocatore, reduce da un intervento di pulizia alla caviglia a inizio luglio, dovrebbe iniziare la preparazione verso Ferragosto al rientro del Napoli dal ritiro di Castel di Sangro.