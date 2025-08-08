Di Fusco, Mandarini, Monopoli, Cucco e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Al Napoli manca da due anni un esterno sinistro, va preso” – “Napoli serve sempre un esterno a destra a sinistra, visto che Raspadori può essere sostituto da De Bruyne. Bisogna prendere uno specialista del ruolo, che manca da due anni. Leggo di Chiesa che, gioca o non gioco, è un esterno. Raspadori o McTominay, invece, non lo sono. Il Napoli deve avere due giocatori per ogni ruolo. Lucca o Lukaku? Quest’anno, viste le tante partite da disputare, ci sarà spazio per entrambi”.

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Gutierrez può chiudersi prima dell’amichevole con il Girona. Raspadori può cambiare mercato del Napoli” – “Raspadori all’Atletico Madrid? Operazione che non decolla, l’Atletico offre 20 milioni. Il Napoli, invece, ne chiede almeno 30. Bisogna monitorare, visto che l’uscita di un giocatore così importante come Raspadori va sostituito con un altro giocatore importante. Juanlu Sanchez e Gutierrez? Il Napoli sta lavorando per chiudere in brevissimo tempo, dovrebbero essere i prossimi due colpi. Per il centrocampo, invece, si stanno seguendo Fabbian e Miretti. La cosa certa è che sarà italiano, visti i problemi di lista. Le gare contro il Girona e l’Olympiacos diranno molto sulle prossime scelte di Conte. Gutierrez può essere chiuso prima della sfida con il Girona. Il Napoli sta lavorando sulla base del 4-3-3, ma c’è un allenatore che Conte cambia in base alla partita. Le altre? Le milanesi non mi dispiacciono. L’Inter farebbe un grandissimo colpo con Lookman. Anche la Juventus con Hjulmand inizierebbe a piacermi tanto. Nuove regole del calcio? Aspetto sempre di vedere in pratica cosa successe, non mi sembrano tanti stravolgimenti”.

Rosa Monopoli, giornalista del Mattini, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Lobokta e la sua compagna amano tanto Napoli” – “Lady Lobotka, oltre ad essere bellissima, è una bravissima ragazza ed una grande professionista. Anche lei è giornalista. Dà supporto a Lobotka e questa è una cosa importante. Simi Leskovska, attraverso Lobotka, ama e vive la città di Napoli. Ha anche dichiarato che ha dei posti preferiti con lui, specialmente il lungomare. Sono molto attenti alle vicende dell’altro. Loro hanno tanti posti preferiti a Napoli. Mercato? Credo che il Napoli chiuderà qualche colpo, ma dovrà cedere qualcuno: bisogna aspettare gli ultimi giorni. Simeone al Torino? Lui merita più minutaggio. Può darsi che nei prossimi giorni ci sarà l’arrivo di un giocatore ancora non nominato”.

Il giornalista Mauro Cucco ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Non venderei Raspadori, ma dipende tutto dalla sua volontà” – “Simeone? Per lui è giusto trovare altrove più minutaggio. Simeone a Napoli è stato davvero encomiabile, vincendo due scudetti e realizzando il suo sogno di segnare in Champions League. Simeone è stato decisivo nello scudetto di Spalletti: ricordiamo tutti la sua incornata con il Milan e gol alla Roma. Mentre quest’anno il suo contrasto di testa con la Juve sarà una delle immagini dello scudetto di Conte. Raspadori? Farei fatica a venderlo, visto che ricopre diversi ruoli. Ma in questi casi conta sempre la volontà del calciatore. Un grande colpo può essere piazzato anche negli ultimi giorni di mercato, vedi cos’è successo l’anno scorso. C’è ancora spazio per nuovi arrivi. Conte candidato a miglior allenatore dell’anno? Conte ha fatto benissimo. Senza di lui non ci sarebbe stato lo scudetto, ma questo premio deve essere vinto da Maresca. Quest’ultimo ha rifondato un Chelsea, vincendo anche il Mondiale per il Club dopo la Conference League”.

Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Raspadori deve andare via per 30 milioni. Fabbian può venire al Napoli” – “Sono favorevole alle spiegazioni delle decisioni degli arbitri. Puoi essere d’accordo o meno con una decisione, ma c’è una spiegazione: così hai tolto ogni dietrologia dei tifosi. Ci saranno anche delle immagini. Il calcio si deve adeguare agli altri sport che già da tempo si sono affidati a diverse regole. Raspadori via per 30 milioni? Sì, lo cederei. Chi è l’allenatore dell’anno? Per noi italiani è Conte, visto che ha fatto un miracolo. Ma credo Luis Enrique. Simeone al Torino? Spero che faccia una grande stagione, è stata una scelta giusta sia per il Napoli che per lo stesso Simeone. Arriveranno sia Miguel Gutierrez che Juanlu Sanchez. Sull’attaccante esterno dipende tutto dalla cessione di Raspadori. Se quest’ultimo dovesse andar via, di fatto, potresti puntare su Adeyemi. Mentre Chiesa, se non ci sono alternative, può arrivare a fine mercato. Fabbian può venire al Napoli, anche perché il Bologna qualcosa ci deve: tipo la mancata cessione di Ndoye”.

