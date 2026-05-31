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Ci risiamo – Billy Gilmour è il primo infortunato della nuova stagione, lo scozzese non parteciperà al Mondiale

Armando Fico 31 Maggio 2026 0 49 sec read

Dalla Nazionale scozzese giunge una brutta notizia per quanto riguarda il centrocampista del Napoli Billy Gilmor, che, con la sua Scozia, in amichevole, ha rimediato un grave infortunio al ginocchio. Ci risiamo, l’azzurro è il primo infortunato della nuova stagione partenopea, che lo costringerà a saltare il prossimo Mondiale e forse anche il primo ritiro in Trentino.

Per il calciatore 24enne una vera tegola; infatti era felicissimo di  vivere la sua prima esperienza nella Coppa del Mondo 2026, dopo essere stato uno dei maggiori protagonisti nel girone di  qualificazione della Nazionale britannica.  Gli esami strumentali.  effettuati subito dopo la  partita, hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro, un problema che ha fatto svanire il suo sogno. Dunque, Gilmour dovrà lasciare il ritiro della Scozia per tornare a Napoli dove comincerà l’iter di riabilitativo , nella speranza di potersi aggregare ai compagni, al fine di  andare, a Dimaro, in cui ci sarà  la prima fase del ritiro estivo della compagine, ora di Allegri, ai piedi delle Dolomiti.

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