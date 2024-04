Calzona non cambia – Nonostante i risultati non brillanti, il tecnico azzurro punterà ancora sulla vecchia guardia in queste sei partite finali

La squadra che vinse lo scudetto, lo scorso anno, secondo il tecnico Francesco Calzona, non si tocca, infatti, avrebbe deciso di non cambiare nulla in vista delle ultime sei giornate di campionato. Eppure il recente match con il Frosinone non gli ha dato ragione. Il Napoli ha il dovere di qualificarsi in una competizione continentale che, al momento, sono soltanto Europa o Conference League. I nuovi acquisti di gennaio e tanto meno quellli presi in estate, quindi, resteranno in panchina. Fuori Traorè, Lindstrom, Dendonker, Natan, Mazzocchi. Quest’ultimo, però, sarà, forzatamente, titolare ad Empoli, in virtù della squalifica di Di Lorenzo. L’ex vice di Sarri è perciò intenzionato a schierare, ancora, i senatori, malgrado tutto, da qui alla fine del campionato, non gli piacciono gli esperimenti: ma, a mio avviso non penso che i vari Lindstrom, Traorè e compagnia bella, potrebbero fare peggio della vecchia guardia, ormai appagata e vogliosa di cambiare aria. I punti di vista vanno rispettati ,pur se non condivisi, ciò nonostante, io prendo in considerazione il vecchio detto che recita: “Chi non risica, non rosica”. Calzona la pensa diversamente e non vuole rischiare, mi auguro per lui e per i tifosi azzurri che la sua, sia la scelta giusta.