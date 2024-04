CHAMPIONS LEAGUE – Nel mercoledì di Coppa vanno in semifinale il Real Madrid e il Bayern Monaco

Giocate, ieri sera, le altre due partite dei quarti di finale di Champions League. Questi i risultati:

Manchester City – Real Madrid 5-4 dcr

Bayern Monaco – Arsenal 1-0

Il Real Madridi di Ancelotti, passa grazie ai calci di rigore, dopo che la gara si era conclusa, al 120esimo minuto, sul risultato di 1 a 1, mentre i bavaresi mantengono il vantaggio siglato da Kimmich, che porta alla sfida con gli spagnoli. Le due compagini, pertanto, si incontreranno, nella semifinale di andata , il prossimo 7 maggio in contemporanea con l’altra semifinale tra PSG. e Borussia Dortmund. Intanto, questa sera, tornano in campo le nostre formazioni italiane impegnate nel ritorno dei quarti di Europa e Conference League. All’Olimpico di Roma andrà in scena il derby nazionale fra i giallorossi di De Rossi ed i rossoneri di Pioli, che a San Siro, una settimana fa, persero per 0 a 1. L‘Atalanta, invece, ospiterà il Liverpool, forte del 3 a 0 rifilato all’Anfield Road ai britannici. Tuttavia, i Red Devils hanno tutte le carte in regola per dare filo da torcere ai bergamaschi che, ovviamente, partono favoriti per il passaggio al turno successivo. Infine, in Conference, la Fiorentina se la vedrà, al Franchi, con il Viktoria Plzen, partendo dallo 0 a 0 del match di andata.