NAPOLI vs ROMA – Da oggi in vendita i tagliandi per la gara con i giallorossi, al Maradona

Dalle ore 12 di oggi, 17 aprile sono in vendita i tagliandi per la gara con la Roma della 34esima giornata di serie A, la cui data e l’orario non sono stati ancora ufficializzati. L’acquisto dei biglietti si articola in due fasi: la prima avverrà solo Online e sarà riservata ai titolari di Fidelity Card residenti in Campania. Per acquistare in Fase 1 saranno considerate valide solo le tessere Fan Stadium Card sottoscritte prima delle ore 12:00 del 16 Aprile 2024. La Fase 2, ovvero vendita libera, sarà aperta a tutti, dal giorno 22 aprile prossimo. Ecco nel dettaglio i prezzi per le due fasi:

FASE 1