De Maggio, Marcolin, Vallesi, Ceccarini, Bonfanti, Tiribocchi, Zazzaroni, Rampulla, Malfitano, Krol a Kiss Kiss Napoli

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Radio Goal riguardo il prossimo allenatore del Napoli: “E’ evidente che il sogno si chiama Antonio Conte, proprio perché c’è la volontà per far si che questo sogno possa diventare realtà c’è una trattativa in corso e nell’ambito di questa trattativa in corso è calato il silenzio assoluto e la riservatezza assoluta. Vi dico una frase: “se son rose fioriranno”.

Dario Marcolin, ex calciatore e commentatore Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Ci vuole un’inversione di fase difensiva, già da tempo Calzona bacchetta la squadra sulla difesa, nella testa dei giocatori deve scattare qualcosa. C’è la sensazione che il Maradona sia diventato più nemico che amico, sia con Garcia, che con Mazzarri, che con Calzona la squadra ha basato il suo gioco sulla ripartenza in contropiede. Prossimo allenatore? Il sogno è Antonio Conte, ma occhio a Pioli che potrebbe inserirsi, vedremo cosa succederà in queste due partite del Milan che significheranno molto per il futuro del tecnico”.

Paolo Vallesi, cantante, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Italiano sarà il nuovo allenatore del Napoli? Vi auguro che possa esserlo perchè lui a Firenze ha dimostrato che, con una rosa di buoni giocatori, sa fare la differenza e ci ha portato a finali europee. Con una rosa come quella del Napoli può arrivare molto in alto, io lo consiglierei vivamente, ma credo che De Laurentiis abbia le idee chiare”.

Niccolò Ceccarini, giornalista di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “David-Napoli? Il Napoli avrà una grande cifra dalla cessione di Osimhen, non faranno sconti ed avranno la possibilità di investire su David, ma anche su un grande difensore e sul sostituto di Zielinski che potrebbe essere Sudakov. Di lavoro da fare c’è n’è tanto insomma. La squadra è già forte, non si può dire il contrario, ma l’annata è cominciata male e sta finendo non benissimo. L’ossatura è buona, ma servono due o tre colpi”.

Francesco Bonfanti, giornalista di 7 Gold, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono giorni cruciali per il futuro di Pioli, il cui destino è segnato. Le possibilità di vederlo ancora sulla panchina del Milan l’anno prossimo sono ridotte, ma se stasera passasse il turno e battesse l’Inter le percentuali potrebbero aumentare. Conte? E’ uno dei due o tre nomi che il Milan monitora oltre Thiago Motta. Qualche contatto credo sia stato già preso e che il Milan possa essere interessato a Conte è un dato di fatto ed anche Ibrahimovic lo ha già sentito. David e Zirkzee? Il ruolo del centravanti va coperto perchè Giroud andrà via, Zirkzee piace più di tutti, ma c’è anche Guirassy dello Stoccarda e Sesko del Lipsia. Zirkzee piace in prospettiva, ma il Milan prese contatti col Lille per David già l’anno scorso”.

Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “David mi piace, è un nome importante. Bisogna capire le caratteristiche del progetto che ci saranno, che attaccante cercherà il nuovo allenatore. Spalletti ha dato tanto ad Osimhen e l’ha fatto migliorare nella prima costruzione. Se va via Osimhen mi auguro che gli altri attaccanti restino perchè sarebbe un peccato rivoluzionare l’intero reparto. Conte? Cura tutti i particolari, è molto preparato ed ha l’ossessione della vittoria. Vive male la sconfitta, ma ti insegna anche come poter migliorare. Lui ci diceva sempre che da giocatore ha raggiunto grandi obiettivi perchè in settimana lavorava tanto. Punta molto sull’allenamento. Con Conte sono arrivare a vomitare in allenamento, mi ricordo che quando c’erano le soste per le nazionali l’allenamento era super intenso per noi che non andavamo in nazionale”.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis ha due idee per il momento, forse lui predilige Pioli per mille ragioni, ma anche Gasperini lo eccita molto. Al momento, per la panchina del Napoli, è una corsa a due. Conte? E’ molto complicato, Antonio non è uno che accetta tutto, come Gasperini, ma anche come personalità il rapporto tra i due lo vedo complesso. Mantenendo la calma e facendo quattro acquisti buoni il Napoli ha la rosa per vincere il campionato. Futuro di Thiago Motta? Ha un carattere molto particolare e non parla con nessuno, nemmeno coi suoi dirigenti. Chiunque ti dicesse di aver parlato con Thiago Motta ti racconterebbe una bugia. Lui ha delle idee, è molto furbo, è un uomo che ha mercato anche all’estero. Rimanere a Bologna mi sembra difficile, la Juventus diventa complicatissima se non fanno acquisti”.

Michelangelo Rampulla, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ancelotti è Ancelotti, ho avuto la fortuna di averlo come allenatore alla Juventus e conobbi il professionista ed anche la persona che è difficile trovare nel mondo del calcio. L’errore di Meret col Frosinone? Se un centrocampista sbaglia tre o quattro passaggi va bene, poi se sbaglia il portiere prendi goal. Ha sbagliato un passaggio e ci può anche stare, se si vuol fare la costruzione dal basso devi poterlo fare, non dev’essere un’ossessione. Caprile? Il Barcellona insegna che a sedici o diciassette anni si può già giocare ad alti livelli, ma se il Napoli sceglie dei giocatori li prende di qualità alta. Se credono che Caprile sia bravo va sfruttato, non c’è sempre bisogno di andare a farsi le ossa altrove”.

Salvatore Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “In questo momento è quello di Hancko il profilo designato per arrivare a Napoli in estate. Ora ci si potrebbe lavorare, il calciatore ha manifestato la voglia di tornare in Italia dopo l’esperienza fugace alla Fiorentina. De Laurentiis spera di far leva su questo aspetto per far abbassare un po’ il prezzo. Calzona ha avuto un ruolo fondamentale in questo ritorno di fiamma per Hancko. I dialoghi col suo agente potrebbero spostarsi verso un altro profilo che ha caratteristiche analoghe. Si tratta di Kiwior che ha lo stesso agente di Hancko ed anche lui tornerebbe volentieri in Serie A. Per Hancko il Feyenoord chiede circa 35 milioni di euro, mentre il Napoli è fermo ai 20. Nuovo bomber? Piace molto David che ha il contratto in scadenza nel 2025 ed al momento non ha intenzione di rinnovare, ciò permetterebbe al Napoli di risparmiare qualcosa sul cartellino. Ad oggi David costa circa 40 milioni, ma in Italia piace anche al Milan”.

Ruud Krol, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Hancko? Sta facendo molto bene in Olanda, il calcio olandese però non ha la stessa qualità del calcio italiano. Non l’ho mai visto a livello internazionale, ma lui sicuramente ha qualità. Non credo parta per 25 mln, il Feyenoord non ha bisogno di far cassa”.