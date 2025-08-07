ANTONIO CONTE -Il tecnico azzurro in lizza per il Pallone d’oro, categoria allenatori

Antonio Conte, vincitore col Napoli dello scudetto 2024/25, potrebbe ricevere il Pallone d’oro, nella categoria allenatori. Si tratta di un premio importante che renderebbe orgioloso il mister pugliese. Se gli fosse riconosciuta questa gratificazione costiturebbe un grandissimo risultato per Conte, in grado di trasformare una squadra presa dalle ceneri del decimo posto nella stagione post Spalletti, in una macchina quasi perfetta, riuscendo, peraltro, sorprendendo tutti a vincere il tricolore, al primo anno sulla panchina dei partenopei. In virtù proprio di questa vera impresa, l’ex allenatore di Inter , Juve e della nazionale, dove ha ottenuto ottimi traguardi, si è guadagnato, meritatamente, la candidatura a fregiarsi di questo ambizioso titolo. Un riconoscimento al suo lavoro straordinario e alla sua capacità di essere leader carismatico in tutte le società in cui ha militato. Non a caso. Conte è considerato l’uomo dei miracoli. Quello con la società di De Laurentiis è il suo quinto scudetto in Italia, dopo averne vinti tre con i bianconeri ed uno con i nerazzurri milanesi.