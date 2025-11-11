CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO INVERNALE – Aurelio De Laurentiis investirà 50 milioni di euro per rinforzare l’organico di Conte

Armando Fico 11 Novembre 2025 0 47 sec read

Dalle indiscrezioni pervenute dalla Società partenopea, il presidente Auralio De Laurentiis sarebbe pronto ad investire, nel mercato invernale, la somma di 50 milioni di euro, allo scopo di rinforzare l’organico di Conte che, in particolare a centrocampo, in assenza di Anguissa che, a dicembre, parttirà per un mese, per dusputare la Coppa d’Africa e di Kevin De Bruyne, operato e  non rienterà prima di febbraio 2026, necessita di validi sostituti. Il Ds Giovanni Manna sta seguendo profili come Brooke Norton- Cuffy e Arthur Atta, possibili alternative a Di Lorenzo e Anguissa. Sotto i riflettori  anche Morten Frendrup. Occorrono, almeno 15 milioni per il terzino del Genoa, 20 per Atta e altri 15 per Frendrup. La dirigenza azzurra proverà a risparmiare qualcosina, ma il club di De Laurentiis ha estremamente bisogno  di reperire, nella prossima sessione di calciomercato, dei giocatori dai nomi non altisonanti ma che facciano al caso dell’allenatore. Arrivare tra le prime quattro in serie A, costituisce l’obiettivo minimo della SSCN. 

