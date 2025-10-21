NewsMix24

Maradona diventa brand: gli eredi firmano con Electa Global per il marchio del Pibe de Oro

Vincenzo Letizia 21 Ottobre 2025 0 1 min read

Diego Armando Maradona diventa un marchio internazionale.
I cinque figli del leggendario campione argentino hanno firmato un accordo con Electa Global, la società fondata dall’imprenditore svedese-iraniano Ash Pournouri, per la gestione e lo sviluppo commerciale del brand “Maradona”.

L’intesa, annunciata a Stoccolma, prevede che Electa Global si occupi della progettazione, produzione, marketing e distribuzione di tutti i prodotti legati al nome del “Pibe de Oro”, a partire da una linea di abbigliamento e accessori di lusso destinata al mercato europeo.

«Il nome di nostro padre significa molto per milioni di persone in tutto il mondo», hanno dichiarato gli eredi di Diego, sottolineando la volontà di valorizzare la sua eredità sportiva e umana «con rispetto e visione».

Per Pournouri, già noto per la gestione di marchi internazionali e progetti nel campo dell’entertainment, si tratta di un accordo costruito con pazienza e fiducia: «Dopo la scomparsa di Maradona, la famiglia ha voluto prendersi del tempo. È stato necessario guadagnarsi la loro fiducia prima di pensare a un progetto di questa portata», ha spiegato l’imprenditore.

Un brand tra mito e modernità

Il marchio “Maradona” punta a posizionarsi nel segmento premium, con una collezione ispirata alla passione, al carisma e allo stile unico del fuoriclasse argentino.
Non solo moda, ma anche lifestyle e prodotti esclusivi: una strategia di lungo periodo che mira a trasformare il nome Maradona in un simbolo globale di ispirazione sportiva e culturale.

La mossa arriva dopo anni di contenziosi e tentativi di sfruttamento non autorizzato dell’immagine del campione. Con questa intesa, la famiglia mette ordine nella gestione dei diritti e prepara un piano di valorizzazione coordinato e trasparente.

Un’eredità che diventa visione

L’accordo con Electa Global segna un passo importante nella costruzione del “marchio Maradona”, non più solo mito sportivo ma anche icona di stile.
Il debutto della nuova linea è atteso per il 2026, con il lancio in Europa e successiva espansione verso i mercati sudamericano e asiatico.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

CALCIOMERCATO – Napoli, Lindstrom al Wolfsburg

Dopo le sfortunate parentesi in Serie A e in Premier League, Lindstrom torna in Germania. Fissate le visite mediche con il Wolfsburg, prossimo club del trequartista danese. […]

22 Luglio 2025 0 14 sec read

CALCIOMERCATO – Napoli, fari puntati sul centrocampista Miretti

Al Napoli piace Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus, quest’ anno in prestito al Genoa. L’operazione potrebbe farsi a titolo definitivo o in prestito con obbligo di […]

23 Luglio 2025 0 17 sec read

Serie A, Cagliari-Parma 2-0

Nel primo anticipo della terza giornata di Serie A il Cagliari batte 2-0 il Parma ed è un risultato importantissimo in chiave salvezza per la formazione di […]

13 Settembre 2025 0 24 sec read

MONDIALE PER CLUB, PSG-Bayern Monaco 2-0: Douè e Dembèlé portano Luis Enrique in semifinale

Il Paris Saint-Germain è in semifinale al Mondiale per Club dopo aver battuto 2-0 il Bayern Monaco nel quarto di finale disputato ad Atlanta. In un match ricco di occasioni da […]

5 Luglio 2025 0 41 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui