Marek Hamšík: la cresta, i tatuaggi, Napoli. Il capitano che ha fatto del suo stile un marchio

Vincenzo Letizia 21 Ottobre 2025 0 2 min read

Nella città dove «la seconda volta che la vedi è quella che ti convince a rimanere e ad amarla», come spiega lui stesso ai microfoni di NSS SPORTS, Marek Hamšík ha costruito un legame indissolubile con il popolo napoletano e un’identità estetica che va ben oltre il rettangolo di gioco.

Giunto a Napoli undici anni fa, Hamšík non ha solo segnato, ha incarnato. Con 121 reti supera persino l’immenso Diego Armando Maradona come realizzatore per il club.  Ma ciò che lo rende unico è il modo in cui ha saputo integrarsi — e rivitalizzare — una città così complessa e passionale.

La città e l’identità

“Quello che sarebbe stato negli anni il mio rapporto con la città di Napoli l’ho capito dal primo giorno in cui sono arrivato qui… Undici anni non si cancellano facilmente.” afferma Hamšík, spiegando come non abbia mai concepito di cancellare quel periodo, bensì di integrarlo nel “personaggio” che è ancora oggi.
La passione per il calcio, la cultura forte, la città che ti assorbe: per un calciatore tutto questo fa la differenza. “Se non fosse mai arrivata l’offerta dalla Cina … sarei rimasto a Napoli per sempre.” confessa.

La cresta, marchio personale

“La cresta è il mio portafortuna, ma è anche il mio passaporto”, spiega Hamšík presentando quel ciuffo ribelle che lo ha reso inconfondibile.  Per lui, la cresta non è solo estetica: è un segno distintivo nel mondo del calcio, un modo per “sfondare” anche all’estero. E quando si parla di un numero 17 che è diventato brand, capiamo come lo stile personale abbia influenzato la percezione intorno a lui.

I tatuaggi e le radici

Ai tatuaggi Hamšík dedica una riflessione più personale: “Sono solo una mia passione” confessa, e specifica che non ha ancora “un tatuaggio dedicato a Napoli”.
Ha però tatuato i nomi dei figli e – sintesi di affetto e legame famigliare – “anche il numero della stanza dell’ospedale in cui sono nati: la 109”.

Moda, maglie e visione estetica

Quando gli si chiede delle maglie particolari indossate al Napoli — quella camouflage, quella “jeansata” — Hamšík risponde con entusiasmo: “Ho letteralmente adorato quelle maglie e, per me, Aurelio De Laurentiis è stato un vero visionario.”  Ammette che qualcun altro si è lamentato, ma preferisce non fare nomi.

L’insieme — cresta, tatuaggi, numero 17, estetica delle maglie — racconta un giocatore che ha comunicato con il campo ma anche con l’immagine. Ha trasformato l’essere calciatore in stile di vita, e Napoli ne è stata protagonista e spettatrice privilegiata.

In un calcio sempre più globalizzato, in cui l’immagine spesso prevale sulla sostanza, Hamšík ha dimostrato che identità e autenticità possono convivere. Qui non si tratta solo di goal o di presenze in campo: qui si parla di lasciare un segno — visivo, emotivo, duraturo.

Foto tratta dal sito NSS SPORTS

