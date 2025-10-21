Real Madrid–Juventus, la notte di Champions League su Prime Video

Mercoledì 22 ottobre, la UEFA Champions League torna su Prime Video con uno degli incontri più attesi della stagione: Real Madrid–Juventus. La partita, in programma alle 21:00 con diretta dalle 19:30, si giocherà nello storico Santiago Bernabéu. I bianconeri guidati da Igor Tudor sfidano i Blancos in un duello ad alto contenuto tecnico ed emotivo. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Fabio Cannavaro e Claudio Marchisio presenti da Madrid, mentre a bordocampo ci saranno Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nella VAR Room seguirà la partita Gianpaolo Calvarese.
Dopo il fischio finale, dalle 23:30, spazio all’Highlights Show con Marco Cattaneo, Federico Balzaretti, Luca Toni e Andrea Trinchieri, che commenteranno la gara e proporranno i momenti salienti delle altre partite di Champions, disponibili anche on demand dalle 23:00.
Novità tecnologiche come Prime Vision portano il tifoso “dentro la partita” con mappe tattiche in tempo reale, Momentum Bar, statistiche avanzate (xG, velocità, prestazioni individuali), opzioni di passaggio e player tag. La funzione X Ray, disponibile su web, mobile e Smart TV, permette di accedere subito a statistiche, formazioni e momenti chiave. Completano l’esperienza Recap Rapido e Momenti Chiave, per rivedere gol, espulsioni o rigori in un click.
Tutte le partite UEFA Champions League sono disponibili sull’app Prime Video su Smart TV, Fire TV, tablet, PlayStation, Sky Q e online. Chi non è cliente Prime può attivare un prova gratuita di 30 giorni.