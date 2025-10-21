ALTRI SPORT

TENNIS – Pietrangeli su Sinner: "Pensa ai soldi e non ai tifosi". Critiche all'altoatesino

Vincenzo Letizia 21 Ottobre 2025

La decisione di Jannik Sinner di rinunciare alla Coppa Davis ha scatenato l’inevitabile serie di accuse, una vera e propria bufera mediatica intorno al numero 1 del mondo che non difenderà il trofeo conquistato due volte nelle ultime due edizioni.

Tra questi la leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, 92 anni, critica duramente Jannik Sinner in una recente intervista, affermando che il tennista “pensa ai soldi e non ai tifosi”. La polemica nasce dalla presunta rinuncia di Sinner alla Coppa Davis per motivi fisici, decisione che per Pietrangeli non è bella e non gli è piaciuta.

L’ex campione non capisce come si possa rinunciare alla maglia azzurra e sostiene che i giocatori dovrebbero prepararsi per i tornei nazionali. Sebbene riconosca il talento di Sinner, lo invita a fare i conti con la propria coscienza. Pietrangeli estende la critica a diversi tennisti, definendo la loro decisione di non partecipare come “uno schiaffo al Paese”. Sull’ipotetico capitano del futuro, suggerisce Musetti o Fognini.

Vincenzo Letizia

