Juve Stabia sotto amministrazione controllata: presunte infiltrazioni mafiose nel club di Serie B

La Juve Stabia, club calcistico di Serie B con sede a Castellammare di Stabia, è stata posta sotto amministrazione controllata a seguito di presunti legami con la camorra. Il provvedimento, richiesto dalla Direzione Nazionale Antimafia e attuato dalla Questura di Napoli, è stato motivato da infiltrazioni mafiose che avrebbero compromesso la gestione societaria.

Secondo le indagini, servizi chiave come la sicurezza, la gestione dei biglietti e il settore giovanile erano sotto il controllo dei clan D’Alessandro e Imparato. In particolare, il settore giovanile sarebbe stato utilizzato per acquisire consenso tra i minori, indirizzandoli verso comportamenti devianti. Sono stati inoltre riscontrati casi di alterazione dei dati dei soggetti sottoposti a Daspo per consentire loro l’accesso allo stadio e una gestione opaca dei biglietti omaggio.

Il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, ha definito la situazione come “un quadro generale preoccupante”, sottolineando che si tratta del terzo caso in Italia di questo tipo, dopo quelli di Foggia e Crotone. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha dichiarato che l’obiettivo è “bonificare la società” e ha annunciato l’attivazione di un gruppo interforze per monitorare la situazione.

Attualmente, la Juve Stabia occupa la sesta posizione in classifica con 13 punti, a 5 punti dalla capolista Modena e a 3 dal Palermo secondo. Il club dovrà ora affrontare un periodo di riorganizzazione sotto la supervisione di un amministratore giudiziario, con l’obiettivo di riportare la legalità e la trasparenza nella gestione societaria.