LE INTERVISTE – Champions, Elmas: “Abbiamo fatto una buona partita, ma serve concretezza”

Nonostante il grigio pari casalingo, Eljif Elmas è soddisfatto della prova del Napoli anche se non risparmia qualche critica costruttiva alla squadra.

Siete stati vicini al gol in più occasioni. Come giudichi la prestazione della squadra?

“Secondo me abbiamo fatto una buona partita. Siamo stati compatti, abbiamo creato molto, ma in fase realizzativa è mancata quella “cattiveria” che serve in area. Quando arrivi in zona gol, devi essere più freddo e preciso“.

Quindi per andare oltre serve qualcosa in più. Qual è la chiave per fare la differenza?

“Serve concretezza, servono gol. Abbiamo costruito occasioni, ma non siamo stati fertili nell’ultima parte dell’azione. Dobbiamo essere più affamati quando siamo vicini alla porta, avere più decisione nel tiro, più voglia di finalizzare”.

Tu, in particolare, sembri in crescita: come ti senti fisicamente e mentalmente?

“Sto bene, pian piano sto migliorando. Mi sento pronto e a disposizione del mister. Ovviamente cerco di dare il massimo ogni volta che vengo chiamato in causa”.

Ti senti appoggiato da Conte?

“Sì, sento la fiducia dell’allenatore. So che posso giocare in più ruoli, e quando mi viene chiesto, cerco di rispondere presente. Ma tutto passa dalla prestazione della squadra e dai risultati“.

Elmas comunque più che a se stesso è già proiettato alla prossima sfida della sua squadra dove servirà più cattiveria e determinazione in zona gol. “Solo così potremo ottenere i risultati che vogliamo“. Chiosa il georgiano…