LE INTERVISTE – Toppmöller dopo Napoli-Eintracht: “Pareggio importante, tattica all’italiana e grande solidità difensiva”

Dino Toppmöller, allenatore dell’Eintracht Francoforte, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio a reti bianche contro il Napoli al “Maradona”, valido per la fase a gironi di Champions League.

Ecco quanto quanto dichiarato dal coach tedesco: “Credo che sia stata una tattica ‘italianista’. I miei calciatori hanno concesso poco e si sono dimostrati molto disciplinati. Siamo stati forti nei duelli e ci siamo difesi bene. Siamo fieri di questo pari contro i campioni d’Italia.

A livello difensivo abbiamo mostrato compattezza e, in alcune circostanze, anche creato buone opportunità. Certo, non è stata la fase offensiva che avremmo desiderato: ci piace avere un po’ più di controllo, ma forse la miglior occasione della partita è capitata proprio a noi nel secondo tempo.

Per la mia squadra questa gara rappresentava un banco di prova importante per confermarsi al livello dei campioni d’Italia. Aver chiuso 0-0 qui, a Napoli, è un segnale di crescita, soprattutto per la nostra solidità difensiva, di cui siamo molto soddisfatti”.