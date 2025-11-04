INTERVISTE

LE INTERVISTE – Toppmöller dopo Napoli-Eintracht: “Pareggio importante, tattica all’italiana e grande solidità difensiva”

Vincenzo Letizia 4 Novembre 2025

Dino Toppmöller, allenatore dell’Eintracht Francoforte, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio a reti bianche contro il Napoli al “Maradona”, valido per la fase a gironi di Champions League.

Ecco quanto quanto dichiarato dal coach tedesco: “Credo che sia stata una tattica ‘italianista’. I miei calciatori hanno concesso poco e si sono dimostrati molto disciplinati. Siamo stati forti nei duelli e ci siamo difesi bene. Siamo fieri di questo pari contro i campioni d’Italia.

A livello difensivo abbiamo mostrato compattezza e, in alcune circostanze, anche creato buone opportunità. Certo, non è stata la fase offensiva che avremmo desiderato: ci piace avere un po’ più di controllo, ma forse la miglior occasione della partita è capitata proprio a noi nel secondo tempo.

Per la mia squadra questa gara rappresentava un banco di prova importante per confermarsi al livello dei campioni d’Italia. Aver chiuso 0-0 qui, a Napoli, è un segnale di crescita, soprattutto per la nostra solidità difensiva, di cui siamo molto soddisfatti”.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

