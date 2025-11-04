Napoli, Miguel Gutierrez da Instagram: continueremo a lottare

Miguel Gutierrez, terzino del Napoli, ha commentato il pari con l’Eintracht Francoforte su Instagram: “Continueremo a lottare per conquistare i 3 punti in Champions League. Forza squadra! Forza Napoli”.
Il tecnico degli azzurri dopo il successo sull’Inter: “Lautaro è un ottimo giocatore, poi forse dal punto di vista umano non ho avuto modo di […]
Il professionista fa il suo mestiere, il teatrante cerca applausi facili. E nel calcio moderno, forse, servirebbe meno teatro e più verità.
Neanche il tempo di metabolizzare i risultati dell’ottava giornata che la Serie A torna in campo col turno infrasettimanale. Ad aprire le danze di questa […]
Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, è attualmente ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia, a causa di una polmonite batterica (non correlata al […]