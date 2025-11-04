NewsMix24

Napoli, Miguel Gutierrez da Instagram: continueremo a lottare

Redazione 4 Novembre 2025 0 8 sec read

Miguel Gutierrez, terzino del Napoli, ha commentato il pari con l’Eintracht Francoforte su Instagram: “Continueremo a lottare per conquistare i 3 punti in Champions League. Forza squadra! Forza Napoli”.

Commenti
Tags :

Redazione

View More Posts

LE INTERVISTE – Napoli, Conte: “Volevano ammazzarci, non ci sono riusciti. Marotta? Io non ho bisogno di papà…”

Il tecnico degli azzurri dopo il successo sull’Inter: “Lautaro è un ottimo giocatore, poi forse dal punto di vista umano non ho avuto modo di […]

25 Ottobre 2025 0 1 min read

L’EDITORIALE – Professionisti sì, ma senza sceneggiate: la coerenza vale più di un tatuaggio

Il professionista fa il suo mestiere, il teatrante cerca applausi facili. E nel calcio moderno, forse, servirebbe meno teatro e più verità.

29 Ottobre 2025 0 1 min read

Le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli

Neanche il tempo di metabolizzare i risultati dell’ottava giornata che la Serie A torna in campo col turno infrasettimanale. Ad aprire le danze di questa […]

28 Ottobre 2025 0 48 sec read

Vincenzo Italiano ricoverato: il tecnico del Bologna colpito da polmonite, le sue condizioni

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, è attualmente ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia, a causa di una polmonite batterica (non correlata al […]

21 Ottobre 2025 0 30 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui