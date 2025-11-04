EDITORIALE

Napoli primo in Serie A, ma in Europa è un rebus: quei numeri da incubo che ricordano il 2018

Vincenzo Letizia 4 Novembre 2025 0 1 min read

L’ombra lunga d’Europa

Il Napoli guarda tutti dall’alto in Serie A, ma quando si sposta sul palcoscenico europeo, il sipario cala presto. È una contraddizione vivente: regale in patria, dimesso in Champions. La verità, per gli amanti delle cifre e dei ricordi, suona come una campana: il Napoli non faceva così male nella massima competizione europea dal 2018.

Allora c’era un’altra squadra, un’altra anima, un’altra ossessione. Oggi, invece, la squadra di Conte appare stanca, quasi disabituata al brivido della notte europea. La Serie A la governa con autorità, come chi conosce ogni viuzza del quartiere. Ma in Champions, basta un incrocio sbagliato e la magia evapora.

Numeri alla mano, la differenza è abissale: pochi gol, tanti rimpianti, una media punti che scivola via come pioggia sul marmo. Si può essere primi in Italia e anonimi in Europa? Sì, se manca la fame. Quella che i grandi club non spengono mai, neppure quando la domenica ti applaude tutto lo stadio.

Il Napoli sembra aver perso il gusto dell’imprevisto, il veleno della sfida. In Champions non basta “tenere botta”: serve l’odore del sangue sportivo. Invece, gli azzurri appaiono appagati, come un attore che recita senza crederci.

Eppure, le potenzialità restano lì, nascoste sotto la cenere. Il talento non è evaporato, ma la convinzione sì. Il Napoli vive un doppio registro: lucido nei confini nazionali, impacciato oltrefrontiera. È il paradosso di una squadra che ha imparato a vincere, ma ha dimenticato come stupire.

In fondo, è una questione d’anima. La Champions non perdona chi la tratta da semplice torneo: la Champions è un racconto epico, un luogo dove o si sogna o si muore. E il Napoli, oggi, sogna a metà.

